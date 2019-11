Maltempo, Rispoli: "Dimostrato impegno ma servono assunzioni" Tempestivo l'intervento nella notte degli uomini della polizia municipale

Diversi gli agenti della polizia municipale di Salerno in strada già da questa notte per fronteggiare all'emergenza meteo. Il maltempo nelle ultime ore ha causato diversi disagi ai residenti. Tempestivo è stato l'intervento degli agenti della polizia municipale allertati nella nottata di sabato per via dei disagi causati dalle forti precipitazioni abbattutesi sull’intero territorio. Un intervento seguito fianco a fianco con la protezione civile, organizzando la viabilità e collaborando con la macchina comunale ridotta all’osso.

In particolare, gli agenti hanno messo in sicurezza la zona a cavallo tra il Lungomare Trieste e il Lungomare Marconi. "Il tutto nonostante l’età avanzata, il ridotto numero e la carenza di mezzi" si legge in una nota a firma di Angelo Rispoli, segretario della Csa. "Con senso del dovere, sotto la pioggia battente, sono state liberate le caditoie in tutta Salerno, specie in via Allende, dove alcune auto erano rimaste bloccate. Rivolgo il mio encomio al personale che ha mostrato attaccamento e professionalità, al di là del normale impegno. Il Comune deve fare una scelta imprescindibile, che è quella dell’occupazione. Bisogna assumere addetti perché l’emergenza non si può lasciare al semplice spirito d’iniziativa di pochi. La riduzione della reperibilità ha fornito la prova che non è possibile andare avanti così. Se la normativa blocca le assunzioni, Salerno Pulita e Salerno Sistemi devono avviare un loro piano di potenziamento, prendo in gestione questi servizi senza lasciare spazio a esternalizzazioni e manovre speculative".