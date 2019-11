Il sindaco di San Valentino Torio: uscite solo se necessario E' allerta meteo nel comune, arriva la nota del primo cittadino Michele Strianese

Non da tregua il maltempo nel salernitano. L’ondata di forte pioggia e vento che ha colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore sta portando non pochi disagi a livello di viabilità e non solo. La massiccia perturbazione ha messo in allarme, tra gli altri, anche il comune di San Valentino Torio in cui è stata diramata, fino a domani mattina, l’allerta meteo.

Con una nota, il primo cittadino Michele Strianese raccomanda ai concittadini di uscire di casa solo se strettamente necessario e di tenersi lontano da fiumi, corsi d’acqua, torrenti canali e zone alberate.

Si raccomanda, inoltre, di “allontanarsi da zone del paese dove possono verificarsi allagamenti per malfunzionamento alla rete fognaria ovvero via Vetice, via Porto, via Provinciale Sarno Nocera, via Diaz Casatori, ecc..”

La Fascia Tricolore annuncia che, ovemai le condizioni meteo dovessero permanere o addirittura peggiorare, seguiranno aggiornamenti ed eventuali comunicati nell’arco della serata in merito alla possibile chiusura delle scuole per la giornata di domani.