Maltempo, allerta a Siano: disposta l'evacuazione Predisposto un centro di accoglienza per i cittadini, chiusa la strada per Bracigliano

L’allarme maltempo anche a Siano, disposta l’evacuazione per le famiglie della zona rossa, chiusa, inoltre, la strada per Bracigliano. I dati recepiti dalle stazioni pluviometriche hanno rilevato un superamento dei limiti di pioggia previsti nel piano di emergenza comunale.

Dopo la diramazione dell’allerta meteo sul territorio comunale, il primo cittadino Giorgio Marchese ha disposto l’allontanamento degli abitanti residenti nella zona rossa. In particolare le zone evacuate sono: via Martin Luter King, Piazza Santa Maria delle Grazie, via Vignolia, Via Fondovalle.

Per accogliere i cittadini è stato predisposto un centro di accoglienza presso la scuola situata in via Botta. Le forti piogge e vento hanno intralciato anche il traffico veicolare: chiusa la strada che collega Siano a Bracigliano.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione attraverso i canali ufficiali del Centro Operativo Comunale.

Attivo anche un numero di emergenza: 0815182521