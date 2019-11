Il porto di Salerno invaso da un mare di plastica "Sembra un film horror invece è la realtà" la denuncia dei militanti di Voglio un mondo pulito

Uno scenario disdicevole quello di ieri sera al porto di Salerno. Le forti piogge e vento che hanno interessato la Provincia nel corso degli ultimi giorni hanno creato non pochi disagi e alla lunga lista di problematiche riscontrate si aggiunge anche una mareggiata di plastica nel porto della città. Complice il mare grosso e la tempesta appena passata.

L'incredibile quantitativo di plastica si è riversato nella zona della stazione marittima all'altezza degli ormeggi Autuori. “Sembra un film horror invece è la realtà” scrive sui social il gruppo Voglio un mondo pulito, l'associazione di volontari sempre in prima linea a tutela dell'ambiente. “Per molto tempo, soprattutto quest’anno, abbiamo visto queste scene su Facebook sempre in paesi lontani, inconsciamente si pensa sempre che la cosa non ci riguardi, ma non è così.Ora ci tocca vederlo anche a casa nostra, e forse è la volta buona che capiamo che l’inquinamento è un problema serio, e dobbiamo fare tutti la nostra parte per evitare di lasciare l’ambiente in queste condizioni!” denunciano i militanti del gruppo.

Un terribile episodio che fa luce su di un'amara realtà in cui gli unici responsabili siamo noi. Un mare trascurato e sporcato che restituisce un nostro non gradito "regalo".