Maltempo: sommerse anche le coltivazioni nel salernitano L'allarme di Coldiretti: a finire sott'acqua cipollotti, finocchi scarole e ortaggi

Il maltempo che sta flagellando il salernitano non ha risparmiato le coltivazioni.

Secondo Coldiretti Salerno, per il momento si segnalano straripamenti e allagamenti soprattutto nell'Agro Nocerino-Sarnese. A preoccupare maggiormente le coltivazioni di campo completamente allagate. La situazione più critica è a Castel San Giorgio ma tutta la zona dell'Agro è in allerta.

Sommerse le coltivazioni di cipollotto nocerino, finocchi, scarole e ortaggi. Per Enzo Tropiano, il direttore di Coldiretti Salerno: "nella Piana del Sele preoccupa più il vento per eventuali danni alle serre e alle strutture coperte. Al momento però non si registrano problemi".