Gli addetti di Salerno Pulita tornano in strada dalle 4.50 Ripristinati i precedenti orari di lavoro, la decisione dopo l'incontro tra Sardone e i sindacati

Gli addetti di Salerno Pulita di nuovo in strada a partire dalle 4.50. Questa la decisione arrivata a seguito dell’incontro tra l’amministratore unico della società, Nicola Sardone, e i rappresentanti sindacali RSU avvenuto in mattinata. Ripristinati, dunque, i precedenti orari di lavoro.

Dopo la polemica del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, che recriminava alla nuova disposizione “finalizzata a risparmiare qualche euro” di penalizzare fortemente l'efficienza del servizio, portando gli addetti “a raggiungere la zona di competenza e iniziare le operazioni di spazzamento delle strade in orario in cui tanti cittadini sono già in circolazione”, diètro frónt per l'amministrazione della società che aveva disposto l'inizio dell'attività di raccoglimento rifiuti a partire dalle ore 5.50.

L’orario di servizio dei dipendenti del settore spazzamento partirà dalle 4.50, così come stabilito dall’accordo firmato il 5 aprile 2019. Tale proroga sarà valida fino al 31 dicembre 2019 anche in vista del periodo delle Luci d'Artista.