Festa della Forze Armate, anche Salerno onora i suoi eroi Questa mattina si è tenuta la celebrazione in piazza Amendola

Si è tenuta questa mattina la cerimonia dell'anniversario per il “Giorno dell'Unità nazionale e la giornata delle Forze Armate”. La celebrazione è partita da piazza Vittorio Veneto per poi proseguire verso piazza Amendola dove è stata organizzata la manifestazione conclusiva dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il centro documentale delll'Esercito di Salerno.

Dopo la disposizione delle corone d'alloro da parte del prefetto Francesco Russo e dalle autorità militari e civili al Monumento dei Caduti Civili, la manifestazione si è diretta verso piazza Amendola dove ad attenderli c'erano gli schieramenti del Reparto di formazione, Medagliere del Nastro Azzurro, i Labari delle associazioni combattentistiche e d'Arma scolaresche. Alle 11 come da tradizione si è tenuta la cerimonia dell'alzabandiera sulle note dell'Inno d'Italia suonate dalla Wind Orchestra del liceo Alfano I di Salerno.

“L'unione imprescendibile tra la storia, la nostra patria e le forze armate è proprio simboleggiata da questo giorno in cui ricordiamo quei giovani che sacrificarono la loro vita per l'unione dell'Italia – ha affermato il colonnello Francesco Barbella, comandante centro documentale di Salerno - ed è giusto che questi valori oggi li tramandiamo alle nostre nuove generazioni. Il nostro intervento è sempre stato volto a far si che la pace internazionale possa regnare in tutti i Paesi e in Italia”.

A ricordare l'impegno dei militari e ad elogiare il sacrificio degli uomini in divisa è stato il Prefetto di Salerno Francesco Russo: “L'impegno costante delle forze armate viene dimostrato ogni giorno e su tutto il territorio, non solo per quanto riguarda la tutela dello Stato ma anche per la presenza dei militari nell'iniziativa Strade Sicure. Questo è un importante segno dello Stato da parte di questi uomini in divisa che ci tutelano ogni giorno. Inoltre l'impegno si vede anche all'estero dove l'attività da parte delle nostre forze armate ha consentito di far conoscere nel mondo il nostro Paese come uno di quelli migliori nella gestione dei cosiddette situazioni di peacekeeping”.

Infine si è tenuta la consegna delle “Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana” ad alcuni cittadini salernitani: Antonio D’Ambrosio (Angri), Gennaro Aulisio (Cava de’ Tirreni), Giovanni D’Angelo (Roccadaspide), Davide Cono (Positano), Rocco Cimino (Teggiano); mentre come Cavalieri al Merito della Repubblica: Antonio Raimondo (Campagna), Carlo Cavallo (Capaccio), Nicola Guariglia (Capaccio), Gerardo Quaglietta (Eboli), Antonio De Mattia (Giffoni Valle Piana), Pietro Rinaldi (Giffoni Valle Piana), Pasqualino Maltempo (Petina), Giuseppe Dispenza (Pontecagnano Faiano), Elvira Cantarella (Salerno), Valerio De Luca (Salerno).