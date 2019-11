Da Salerno container di aiuti umanitari in Liberia Sarà imbarcato nel porto, presente l'ambasciatore Kronyanh

Un carico di aiuti diretto in Liberia. Giovedì 7 novembre alle ore 11, promossa dal Corpo internazionale di pubblica assistenza Humanitas, si svolgerà la cerimonia di consegna del container carico di generi di prima necessità destinato alle popolazioni della repubblica dell'Africa Occidentale.

L’iniziativa si terrà alla presenza di Andrew Kronyanh, ambasciatore della Liberia in Italia, e avrà luogo nel piazzale della sede dell'Associazione, in Via Smaldone a Salerno. Il container sarà poi imbarcato nel porto di Salerno con destinazione Monrovia.