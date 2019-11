Maltempo:chiudono Villa Guariglia e Area archeologica a Fratte La nota del presidente Strianese, la decisione a tutela della pubblica incolumità

Le avverse condizioni meteo degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova la provincia di Salerno. Tante le famiglie evacuate e i provvedimenti presi per garantire la sicurezza dei cittadini. Parchi e scuole chiuse, zone cittadine, vicino a fiumi e torrenti, messe in allerte. Diramata l'allerta arancione su tutto il territorio. Considerate le condizioni meteorologiche previste dal dipartimento della protezione civile, arriva anche la nota del presidente della provincia, Michele Strianese, in merito alla chiusura, per la giornata odierna, di Villa Guariglia e dell'Area Archeologica di Fratte.

“Abbiamo deciso la chiusura a tutela della pubblica incolumità, con una nota del settore pianificazione strategica e sistemi culturali, diretto da Ciro Castaldo, sia di Villa Guariglia che dell'Area Archelogica di Fratte, anche a seguito delle ordinanze del sindaco di Salerno che ha disposto la chiusura nella giornata odierna delle scuole e di tutti i parchi e le ville cittadine” dichiara il presidente della Provincia, Michele Strianese