Scuole chiuse, Napoli: "Scelta dettata dalla preoccupazione" Il sindaco risponde alle polemiche di cittadini e i genitori

“Ogni cosa che si fa in questi casi è sbagliata, in questa fase di incertezza vale la precauzione”. Risponde così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli alle polemiche nate dopo la decisione di chiudere le scuole per la giornata di oggi a causa dell’allerta meteo, di colore arancione, diramata dalla protezione civile. Diversi gli istituti chiusi in tutta la provincia, tanti i sindaci che si sono trovati a prendere la decisione di sospendere le attività scolastiche ma anche di chiudere parchi e cimiteri. Dopo aver reso pubblica la decisione di voler chiudere le scuole sono state diverse le opinioni dei cittadini e dei genitori.

"Emetto l'ordinanza di chiusura sempre con grande riluttanza, perché ho la consapevolezza che crea problemi alle famiglie e fa perdere giorni di scuola ai ragazzi. C'è da tenere in considerazione l'allerta meteo, di colore arancione, diramata dalla Protezione civile e riconfermata anche per la giornata di oggi. Questo il motivo per cui ho iniziato ad avere perplessità e, a scopo precauzionale, ho voluto chiudere le scuole”.

Due giorni consecutivi di allerta meteo hanno preoccupato il sindaco Napoli che in un primo momento non ha visto criticità tali da sospendere le attività per la giornata di ieri, martedì 5 novembre. “Piove da giorni, ci sono dei rischi idrogeologici ed ho deciso di chiudere”. Conclude il primo cittadino.