Protocollo d'intesa tra i donatori di sangue e il Ruggi Dieci associazioni hanno firmato la convenzione per garantire più unità di sangue ed emoderivati

Associazioni Donatori di Sangue insieme con l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per sottoscrivere una convenzione e garantire l’autosufficienza aziendale di unità di sangue ed emoderivati. La firma si è tenuta questa mattina, presso il nosocomio cittadino nell’aula Trotula De Ruggiero, con il commissario aziendale Vincenzo D’Amato, il commissario amministrativo Ferdinando Memoli e le associazioni del territorio provinciale che hanno inoltrato la richiesta per sottoscrivere il nuovo protocollo che garantirà un numero complessivo di 10.000 sacche da raccogliere presso i centri accreditati e 7000 sacche da raccogliere nel centro trasfusionale del Ruggi grazie all’intervento dei donatori fidelizzati.

A tutto ciò si aggiungeranno le donazioni che comunque la popolazione quotidianamente offre presso il nostro centro trasfusionale o attraverso le raccolte organizzate sul territorio provinciale con l’autoemoteca.

La convenzione, della validità di tre anni, prevede che ogni tre mesi i legali rappresentanti delle associazioni debbano relazionare al direttore generale dell’AOU di Salerno sulla quantità di donazioni effettuate dai loro iscritti, corredando la documentazione con una certificazione analitica rilasciata dal direttore della UOC di Medicina Trasfusionale del Ruggi, responsabile della convenzione.

L’avvio della convenzione assume un valore molto importante, considerati i risultati già ottenuti negli ultimi mesi per effetto di una collaborazione avviata con alcune associazioni di donatori: da gennaio ad agosto, quando erano attive solo le vecchie convenzioni, sono state raccolte in totale 8000 sacche di sangue; a settembre ed ottobre, con l’avvio di alcune nuove convenzioni, sono state raccolte 3000 sacche, facendo già registrare un incremento di circa 500 donazioni al mese. Con l’avvio della nuova convenzione si prevede di non dover più registrare periodi di emergenza per la carenza di sangue. Dieci le associazioni che hanno sottoscritto il protocollo: donatorinati “Polizia di Stato”, associazione donatori VOSS, associazione Croce Rossa Italiana, Consociazione nazionale dei donatori sangue Fratres, Avis Comunale Angri, Avis Comunale Salerno, Avis Comunale Casoria, Avis Comunale Agropoli, Avis Comunale Sarno, Avis Comunale Nocera Inferiore.