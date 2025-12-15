Salernitana, la Primavera cambia tecnico: addio De Santis, spunta Stendardo Il club granata cerca la svolta dopo il ko interno con il Perugia

Una sorpresa per la panchina. C’è una Salernitana che cambia. La Primavera, penultima in classifica, deve fare i conti con una crisi tecnica che spaventa. La Bersagliera junior è penultima, in questo momento condannata ai playout per non retrocedere nella terza serie di riferimento con il Crotone.

Il ko interno con il Perugia ha rappresentato il segnale di svolta. Il coordinatore del settore giovanile granata Alfano, con il responsabile Barbato, hanno deciso per l’esonero di Ernesto De Santis. Il tecnico paga appena sette punti in dodici partite. Tra i nomi quelli di Chianese ma nelle ultime ore è spuntata con forza l’ipotesi Guglielmo Stendardo. L’ex difensore di Atalanta e Lazio su tutte è una delle possibilità concrete per provare a dare una sterzata.