Salerno, maxi-rissa nel cuore della movida: coinvolti 15 giovani Indagini in corso da parte della Polizia

Saranno le indagini degli agenti della sezione Volanti a chiarire le cause della maxi-rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida di Salerno. Una quindicina di ragazzi sono arrivati alle mani in piazza Flavio Gioia, generando il panico tra i presenti. La rissa, secondo una prima e sommaria ricostruzione, sarebbe scaturita da futili motivi. Ma gli agenti della sezione Volanti sono al lavoro per capire cosa sia accaduto. Al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti alla "Rotonda" e tra le strade del centro cittadino. Non è la prima volta, purtroppo, che una serata di divertimento e spensieratezza sfoci in violenza. Poche settimane fa un'altra rissa si era verificata in Piazza della Libertà: ad avere la peggio era stato un 15enne, colpito ripetutamente al naso.