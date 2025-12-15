Mercato San Severino, fermato dai vigili dopo un furto: il plauso della Cisl L'elogio del segretario generale Miro Amatruda

La Cisl-Fp di Salerno nella persona del segretario generale, Miro Amatruda, e dell’intero gruppo dirigente elogia l’operato della Polizia Locale del Comune di Mercato San Severino, diretta dal maggiore Troiano, che nella giornata dell’8 dicembre ha operato il fermo di un cittadino extracomunitario che, approfittando della movida serale, aveva sottratto alcuni capi di abbigliamento da una nota attività commerciale.

I marescialli Raffela Citro ed Alfonso Zinno, impegnati nel consueto pattugliamento dell’arteria principale del comune, corso Diaz, dopo aver ricevuto segnalazione, sono tempestivamente intervenuti bloccando l’autore del furto che stava cercando di dileguarsi tra la folla che affollava la zona.

Con una attenta applicazione, da parte dei due sottufficiali, delle procedure previste in questi casi, l'autore del furto è stato prontamente fermato, perquisito e accompagnato presso il locali del Comando, dove è stato identificato e sottoposto alle procedure previste dalla legge; la refurtiva è stata recuperata e restituita al malcapitato commerciante.

La Cisl-Fp di Salerno è fiera di rappresentare lavoratrici e lavoratori (entrambi gli operatori della Polizia Locale sono iscritti ultra-decennali alla Cisl) che con il loro impegno quotidiano garantiscono la sicurezza delle comunità dove prestano servizio, spingendosi in tante occasioni ben oltre le funzioni assegnate dalla Legge, dimostrando un alto senso del dovere a difesa delle istituzioni.