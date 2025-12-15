Nel Salernitano corsi di autodifesa in ricordo di Pamela Mastropietro Appuntamenti a Battipaglia e Salerno per affrontare il tema della violenza

Una mattina a Battipaglia e un pomeriggio a Salerno per dire no alla violenza e sì alla consapevolezza. Giovedì 18 dicembre va in scena una giornata dedicata all’autodifesa e al ricordo delle vittime della violenza di genere, con due appuntamenti aperti al pubblico e a ingresso libero. L’iniziativa prende il via dalle 10 alle 12 a Battipaglia, presso il centro sportivo Balnea, e prosegue dalle 17 alle 19 a Salerno, nella scuola media Vernieri, nel quartiere Mariconda. Al centro dell’evento, lezioni pratiche di autodifesa curate da istruttori provenienti da tutta la regione, in un contesto pensato per informare, coinvolgere e sensibilizzare.



La giornata è organizzata dalla Bracciante Promotion insieme al Team Bracciante e all’Associazione Pamela Mastropietro, con il patrocinio dei Comuni di Battipaglia e Salerno. A presentare l’iniziativa sarà Alessandra Verni (in foto), presidente dell’associazione e madre di Pamela Mastropietro, la giovane uccisa a Macerata nel 2018. L’evento è rivolto a donne e uomini di ogni età, con l’obiettivo di affrontare il tema della violenza senza distinzioni e senza barriere, portando l’attenzione anche su una realtà spesso meno visibile e poco raccontata.



L’associazione Pamela Mastropietro opera nel campo della prevenzione e del benessere psico-emotivo, promuovendo attività legate all’arte, alla natura e agli animali, affiancate da un impegno costante contro ogni forma di violenza.



Per informazioni è disponibile il numero 351 5505979. Una giornata che unisce sport, memoria e impegno sociale, nel segno della partecipazione e della consapevolezza.