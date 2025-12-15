Salernitana, fiato sospeso Inglese: esami per l’attaccante Il capitano attende chiarezza sul problema alla schiena. Raffaele confida in tre recuperi

“Per Inglese dobbiamo aspettare: martedì farà degli esami specifici per capire l’entità del problema alla schiena”. Così Giuseppe Raffaele in maniera serafica aveva liquidato il tema più caldo che aveva accompagnato la vigilia della trasferta per la Salernitana a Picerno. L’esclusione del capitano granata aveva fatto rumore. Non solo i postumi di un colpo alla schiena accusato nei giorni scorsi e ritornato lancinante nel corso della rifinitura di venerdì ma anche il momento tutt’altro che luminoso del capitano granata. Due mesi senza gol e i fischi, forti, piovuti dagli spalti dell’Arechi al momento della sostituzione nel finale di gara con il Trapani.

Prima gli esami, poi la decisione per il Foggia

Poi lo stop, l’indisponibilità per la sfida del Curcio e le voci sempre più insistenti su un futuro lontano dai granata. Il direttore sportivo Daniele Faggiano, già perentorio due settimane fa in conferenza stampa, ha ribadito che il capitano granata non si muoverà. Si aspettano gli esami strumentali in programma domani mattina per capire se il problema alla schiena è di poco conto, con Raffaele che proverà ad inserirlo nella lista dei convocati per la sfida con il Foggia. Altrimenti appuntamento al 2026, senza correre rischi nè forzare il rientro.

Ripesa con diversi dubbi

Per Raffaele non ci sarà soltanto da attendere per le condizioni di Inglese. Ad alimentare l’emergenza in tutti i reparti ci avevano pensato anche le defezioni di Coppolaro e Varone, unite a quelle per infortunio di Frascatore e Cabianca. Per il difensore ex Virtus Entella speranze di rientrare nella lista dei disponibili. Varone invece, scivolato indietro nelle gerarchie, potrebbe essere uno dei sacrificati in sede di mercato per far spazio ad energie nuove in mezzo al campo. Questa mattina, alla ripresa degli allenamenti, lo staff medico potrà fornire nuove indicazioni a Raffaele.