Manca il personale di ostetricia, la denuncia della Cisl Il sindacato chiede nuove assunzioni per l'ospedale Ruggi di Salerno

Il sindacato Cisl Fp di Salerno alza la voce contro le gravi carenze di personale che attanagliano il reparto ostetricia e ginecologia dell’ospedale Ruggi d’Aragona soffermandosi, in particolare, sulla dotazione organica al fabbisogno assistenziale.

“Il direttore ha dato chiari segnali ha dato chiari segnali di voler scorrere la graduatoria dell’avviso di mobilità. Il reparto è al collasso – si legge nella nota del sindacato - perché non solo le poche ostetriche sono chiamate a svolgere le proprie funzioni nel reparto assegnato cioè ostetricia e ginecologia, pronto soccorso ginecologico e la sala operatoria, ma anche a praticare assistenza attiva del rooming in. Da premettere, fin da subito, la forte raccomandazione per quest’ ultima procedura, in quanto è buona pratica per assicurare una forte ed efficace creazione del legame madre-bambino e per sviluppare un efficace allattamento al seno, con la garanzia del supporto sanitario, in primis delle ostetriche e degli infermieri pediatrici, ma deve essere altrettanto forte la preoccupazione nel predisporre un adeguamento dell’organico con personale aggiuntivo a quello già in essere, per poter attivare e mettere a disposizione un’assistenza virtuosa, efficiente ed efficace, nel nostro plesso ospedaliero”.

L’appello di Cisl Fp Salerno è rivolto alla direzione strategica dell’azienda affinchè si possa velocizzare lo scorrimento della graduatoria della mobilità CPS ostetriche e “dall’altro si chiede di reclutare infermieri pediatrici per gestire i neonati nel reparto di ostetricia e ginecologia”.