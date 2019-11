Salerno, plastica e rifiuti invadono ancora le spiagge A denunciare quanto accade l'associazione "Voglio un mondo pulito"

Sempre più rifiuti in mare e sull’arenile delle spiagge di Salerno. A denunciare quanto accade è stata l'associazione no profit salernitana "Voglio un mondo pulito". I volontari ogni giorno si impegnano per tutelare l'ambiente ripulendo, quando possono, anche le varie spiagge a Salerno e in provincia. Le forti mareggiate degli ultimi giorni hanno causato non pochi danni ed hanno riportato a riva tutto quello che non appartiene al mare.

Dai rifiuti galleggianti nei pressi del porto turisrico, al "mare di plastica" che si è creato in una sola notte alla Stazione Marittima. Nuovi scatti hanno raccontato la presenza di scarti di ogni tipo come carta, legno, reti da pesca. Le foto, in poco tempo, hanno scatenato la reazione di molti cittadini salernitani indignati.