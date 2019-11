Solidarietà e affetto per ricordare i vigili del fuoco I sindaci della Valle dell'Irno hanno partecipato all'incontro in memoria degli eroi deceduti

Un gesto di solidarietà condivisa e di vicinanza morale e umana nei confronti delle famiglie dei tre vigili del fuoco, tragicamente deceduti, martedì scorso, in una cascina a Quargnento, nell’Alessandrino. I sindaci della Valle dell’Irno, Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, Gianfranco Valiante, sindaco di Baronissi, Antonio Somma sindaco di Mercato S. Severino, Vincenzo Sessa sindaco di Fisciano, Giorgio Marchese sindaco di Siano, Antonio Rescigno sindaco di Bracigliano e Franco Gismondi sindaco di Calvanico, questa mattina si sono recati presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno per trasmettere, attraverso una unità di intenti, un messaggio solidale e di riconoscimento nei confronti dei tre uomini che hanno perso la vita nel momento in cui stavano compiendo il proprio dovere nei confronti del prossimo. Un modo, questo, per mantenere vivo il ricordo e la memoria di veri eroi.

Presenti anche i volontari delle locali protezioni civili: uomini e donne che, come i rappresentanti del Corpo dei Vigili del Fuoco, quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità per il monitoraggio dei territori allo scopo di tutelare i cittadini da eventuali emergenze di varia natura.

Le vittime di questa terribile strage sono Matteo Gastaldo, 47 anni , Marco Triches 38, entrambi originari di Alessandria e Antonio Candido 32 anni, di Reggio Calabria, erano stati chiamati per spegnere un incendio in quella cascina. La prima esplosione è avvenuta prima di mezzanotte. La seconda quasi un'ora dopo ed è stata quella fatale: ha sorpreso i vigili del fuoco mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento. C'è stato un crollo, che ha travolto la squadra dei pompieri. Gli inquirenti, che stanno lavorando per scoprire le cause delle esplosioni, hanno avanzato l’ipotesi di un reato doloso.

“Non ci sono parole per descrivere l’immane tragedia che ha visto coinvolti i tre vigili del fuoco rimasti vittime dell’esplosione nella cascina dell’Alessandrino – ha dichiarato il primo cittadino di Pellezzano Morra - Io e i miei colleghi dei comuni della Valle dell’Irno, esprimiamo la piena solidarietà e vicinanza alle famiglie di questi tre eroi. L’eroismo di persone che ogni giorno rischiano la vita per la difesa della sicurezza e dell’incolumità pubblica è dimostrata dalla forte credenza che esse hanno in ideali quali solidarietà, altruismo, senso civico, che li rendono speciali e unici nell’impegno della loro professione, che si trasforma in una vera e propria missione di vita”.

Dopo il saluto istituzionale i quattro sindaci hanno ricevuto il ringraziamento ufficiale da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, che ha voluto sottolineare l’importanza simbolica del gesto di solidarietà condivisa espressa dai primi cittadini, che va oltre il formalismo puro e semplice caratterizzante le cerimonie istituzionali, impregnandosi di un significato sostanziale recante un messaggio di speranza affinchè non si ripetano mai più simili tragedie sul campo di lavoro.