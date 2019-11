Luci D'Artista: anteprima sul Corso, si illuminano i lampadari In corso alcune prove in attesa dell'inaugurazione dell'evento il prossimo 15 novembre

Manca ormai poco all'inaugurazione a Salerno della nuova edizione, la 14esima, di Luci d'Artista, intanto in città fervono i preparativi. Mentre prosegue il montaggio delle istallazioni luminose in giro per i quartieri su Corso Vittorio Emanuele si fanno le prove.

Illuminati oggi pomeriggio per pochi secondi i grandi lampadari stilizzati, novità di questa stagione tra lo stupore dei passanti che hanno potuto assistere ad un'anteprima inaspettata.