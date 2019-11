La vertenza Ilva travolge anche Salerno, operai preoccupati Sciopero questa mattina ai piedi dell'azienda, nella zona industriale della città

“Fermi in un braccio di ferro tra l'azienda madre e la magistratura” queste le parole degli operai salernitani dell'Ilvaform, azienda collegata all'Iva di Taranto e che ha sede nella zona industriale della città. Incertezze lavorative legate ad una possibile chiusura della fabbrica. Questi i timori e le preoccupazioni di circa 40 dipendenti dello stabilimento Ilvaform, legati al futuro dell'acciaieria più grande d'Italia. Questa mattina, in balia dei dubbi e delle preoccupazioni, alcuni operai si sono recati dinanzi ai cancelli d'entrata dello stabilimento per chiedere di essere ascoltati.

“Siamo molto preoccupati perché non ci aspettavano, dopo l'integrazione ambientale concessa dal ministero, ieri abbiamo assistito alla decisione dell'azienda di voler chiudere. Sono già 5mila i lavoratori in ferie forzate. Siamo amareggiati e in attesa di eventi su Salerno”. Hanno dichiarato gli operai dello stabilimento salernitano, “Attendiamo risposte anche dal direttore del personale, speriamo che nel prossimo incontro di giovedì ci possano essere decisioni chiare e che si possa mettere la parole fine a questa vicenda”.