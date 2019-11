Salerno, orrore in spiaggia, ritrovato animale decapitato I volontari di "Voglio un mondo pulito" hanno segnalato la presenza della carcassa sul litorale

Un terribile ritrovamento quello di questa mattina da parte dei volontari dell'organizzazione “Voglio un mondo pulito”.

Sulla spiaggia in via Allende, durante le operazioni di bonifica del litorale da parte dei ragazzi, tra i vari rifiuti raccolti è stato trovato il corpo un animale senza testa in avanzato stato di decomposizione. I resti sembrerebbero appartenere alla carcassa di un cane. Un'immagine agghiacciante che lascia senza parole.

Segnalata la presenza della carogna, si attende la rimozione del corpo senza vita dal litorale.