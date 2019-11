I disagi continuano: si allaga la Lungo Irno di Salerno La denuncia dei residenti della zona: "Per chi deve attraversare, il Comune regala canotti"

Il maltempo che sta interessando la provincia di Salerno non sembra lasciar tregua. Dopo la chiusura di scuole e parchi e l’evacuazione di tante famiglie residenti in località vicine a canali, fiumi ed argini, le forti piogge creano disagi anche in città.

Sul gruppo Facebook “I figli delle chiancarelle” arriva una chiara denuncia da parte dei residenti della zona “Lungo Irno” di Salerno. La parte che separa il lato nord da quello sud, all’altezza del ponte di Fratte, dopo l’incessante pioggia della serata, si è completamente allagata trasformando la strada in un "fiume in piena".

“Per coloro che dovessero attraversare la strada, il Comune regala canotti e zattere” si legge ironicamente nel commento. Un altro problema che si aggiunge alla già lunga lista di disagi che il maltempo dell’ultimo periodo ha causato alla provincia. In particolare, le polemiche dei cittadini della zona sembrerebbero essere ricorrenti mancando sul posto un sistema di drenaggio effettivo ed essendo, questo, un fenomeno che avviene periodicamente.

Intanto, l’allerta arancione per il maltempo, diramata dalla Protezione Civile, continua fino a domenica su tutta la Regione.