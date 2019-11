Maltempo a Salerno: strade allagate e alberi caduti A Capaccio alcuni rami hanno tranciato i cavi dell'alta tensione

Strade allagate e alberi abbattuti. E’ il bilancio delle abbondanti piogge che ieri si sono abbattute senza tregua sulla città di Salerno e su tutto il territorio provinciale.

Le raffiche di vento hanno fatto spezzare alcuni rami di grossi alberi nei pressi del rione Petrosino, all’altezza della Clinica del Sole. Per fortuna in quel momento non passavo automobilisti e persone. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e rimuovere i rami caduti sulla careggiata. Intanto, chiusi alcuni sottopassi della zona orientale per evitare il transito agli automobilisti e il rischio di impantanarsi.

Stessa situazione anche a Capaccio Paestum, in località Foce Sele, dove alcuni rami caduti sull’asfalto hanno invaso la Sp 175 tranciando un cavo dell’alta tensione. Anche in questo caso, fortunatamente, non si sono registrati danni ad automobilisti.