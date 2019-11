Sospensione idrica a Salerno, ecco dove Sono necessari alcuni interventi di manutenzione in via Montestella

Sospensione idrica prevista in città per permettere ai dipendenti di Salerno Sistemi di effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria in via Montestella, all'altezza del civico 19.

Mancherà l'acqua mercoledì 13 novembre dalle 9 alle 13 in via Montestella dal civico 9 al 21 e dal civico 22 al numero 30.

Il servizio idrico sarà garantito al termine dei lavori.