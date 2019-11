Consiglio comunale, bilancio ok: addio ai mercatini etnici "Navigator devono essere gestiti dall'Anpal, inutile venire in Comune", dichiara il sindaco Napoli

Si è tenuto questa mattina il consiglio comunale a Palazzo di città. Ben sette i punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del bilancio, il futuro dell’area mercatale di via Vinciprova, l’approvazione delle mozioni che riguardando la Ztl in via Monti e il doppio senso di marcia in via Benedetto Croce.

Il consiglio si è aperto con un momento di interrogazioni e interpellanze. Tante le proposte dei consigli d’opposizione che puntano su opere e lavori in città per garantire la sicurezza dei cittadini e risolvere piccoli problemi urbani, specialmente in vista dell’evento Luci d’Artista. Presente in consiglio anche la situazione lavorativa in cui versano i 77 navigator salernitani selezionati dal concorso della Regione, attualmente, ancora senza lavoro.

“I navigator vengono selezionati dall’antal, non dalla Regione Campania, quindi non condivido e non capisco anche perché si è dovuta svolgere ai piedi del Comune di Salerno, una conferenza per illustrare le loro problematiche, ben note”. Ha dichiarato al consiglio il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli. Attenzione particolare di questo consiglio, è stata data a problemi nazionali, come la proposta fatta dalla consigliera Paola De Roberto per chiedere uno stop alla guerra in Siria e un minuto di silenzio per il popolo curdo.

Tra i punti dell’ordine del giorno c’è stato anche l’approvazione del bilancio consolidato nel 2018 dal Comune di Salerno, e la situazione dell’area mercatale di via Vinciporva.

“Negli anni scorsi ci siamo interessati della ristrutturazione di via De Crescenzo e il 13 gennaio inizieranno i lavori per il mercato di via Piave” ha detto l’assessore Dario Loffredo “Una volta approvata la proposta, andremo ad abbattere quella che è attualmente l’area mercatale di via Vinciprova, zona dedicata ai mercatini etnici dove attualmente operano solo due senegalesi. I venditori senegalesi, in regola, potranno spostarsi in altre zone della città o nella zona di via Robertelli”

La proposta è stata approvata e votata da 21 voti favorevoli, di cui 7 astenuti e 1 contrario. La consigliera De Roberto, prima di dare un suo voto favorevole all’iniziativa ha voluto tutelare i diritti dei venditori senegalesi.

“Il mio voto sarà favorevole, ma non passi il messaggio che questa amministrazione voglia abbandonare i senegalesi e tutti i loro diritti. Sono venditori e vanno inclusi nel tessuto sociale”. Eliminato, dunque, il mercatino etnico in via Vinciprova, una scelta che potrebbe essere presa in maniera negativa dalla comunità senegalese.

Un altro punto importante di discussione è stato posto dai consiglieri D’Alessio, Gallo e Naddeo sull’adeguamento decennale del PUC in via di approvazione, per evitare che anche le zone agricole diventino oggetto di edificazione. L’obiettivo dei consiglieri è quello di ridurre l’abbandono di terreni incentivandone l’utilizzo per scopi di utilità social. La proposta, è stata ascoltata dal consiglio e presa in considerazione del sindaco Napoli.