Ztl in via Monti e doppio senso via Croce: rinviate le mozioni L'ira dei consiglieri d'opposizione: "messa in discussione la sicurezza dei cittadini"

Rinviate le mozioni che riguardano l’inserimento di una Ztl in via Monti e il doppio senso di marcia in via Benedetto Croce. Una decisione che non è stata presa nel migliori dei modi dai consiglieri di opposizione e anche da alcuni membri della maggioranza. L’assessore alla mobilità, Domenico De Maio, ha deciso di proporre al consiglio un rinvio delle due mozioni a causa di un’osservazione ancora in atto da parte di una commissione. "Stiamo lavorando per gestire al meglio entrambe le situazioni ma i risultati saranno resi noti non prima del 22 novembre. Non vedo come sia possibile prendere decisioni senza avere dati e certezze alla mano". Le parole dell'assessore De Maio, e le motivazioni che hanno spinto la maggioranza a votare con 15 voti favorevoli al rinvio della mozione di via Monti, 13 i consiglieri contrari.

Il primo a rispondere alla proposta di De Maio, è stato il consigliere Domenico Ventura. “E’ una questione che va discussa oggi e non rinviata. C’è in gioco la sicurezza dei cittadini che rappresentiamo. Non è possibile che un’ambulanza non possa raggiungere una persona e prestarle soccorso a causa di chi decide di parcheggiarsi senza diritto. Molti cittadini mi hanno contattato e mostrato una petizione che riguarda proprio la loro volontà di far diventare via Monti una zona a traffico limitato. Le richieste dei cittadini non possono essere ignorate”. Ma secondo alcuni, come ha dichiarato il consigliere Corrado Naddeo, “il problema di quella zona non è solo la Ztl. Tanti cittadini, oramai, non parcheggiano neanche più sotto casa perché già dal Teatro Verdi viene negata la possibilità di farlo. Serve un maggiore impegno di forze dell’ordine e magari anche di dissuasori, solo la Ztl non risolverà questo problema”.

Nel frattempo, la mozione è stata rinviata in attesa del 22 novembre per capire, dopo un attento studio da parte di una commissione dallo stesso assessore De Maio, cosa potrà cambiare.

Discorso simile è stato fatto anche per il doppio senso di marcia in via Benedetto Croce. Presenti a Palazzo di Città anche molti residenti della zona che da tempo chiedono di essere ascoltati. Anche in questo caso, il rinvio è stato votato a favore con 16 voti, mentre 6 sono stati i voti contrari. Una decisione che ha acceso gli animi dei consiglieri e anche dello stesso primo cittadino. Il consigliere Roberto Celano, ha chiesto che "di mettere all'ordine del giorno le mozioni nel prossimo Consiglio, visto che si tratta di rinvio e non di ritiro. Inaccettabile chiedere un rinvio alle richieste dei cittadini. Inoltre, è mia intenzione fare un esposto alla Procura della Repubblica per il Viadotto Gatto e chiedo all'amministrazione comunale di costituirsi parte civile".