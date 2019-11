Statale Amalfitana: 5,6 milioni per la sicurezza dei costoni Il bando dell'Anas per Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano: oltre un anno di lavoro

Un mega appalto per mettere in sicurezza un'ampia parte del costone roccioso che costeggia la strada Statale Amalfitana: l'Anas (Gruppo Ferrovie dello Stato) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando di gara per l'affidamento di interventi per la stabilizzazione dei versanti.

In particolare, il cantiere interessa il tratto dei comuni di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano tra il km 22,600 ed il km 23,300 della statale. Il bando di gara, per un importo complessivo di circa 5,6 milioni di euro, prevede l'intervento da parte dell'Anas in qualità di soggetto attuatore per conto della Regione Campania.

Oltre un anno, salvo imprevisti, la durata dei lavori che i tecnici hanno stimato in 422 giorni.