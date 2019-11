Luci d'Artista: il Natale di Salerno tra i più belli d'Italia Le parole dell'assessore Loffredo, presentata anche la mostra multimediale dedicata a "Van Gogh

Esposizioni multimediali, concerti e tante altre inziaitive faranno da cornice alla nuova edizione di Luci d'Artista. Non solo installazioni luminose quest'anno il Comune di Salerno ha deciso di puntare sulla cultura iniziando con la mostra immersiva dedicata all'arte e alla vita di Van Gogh. Dal prossimo 23 novembre arriva a Salerno, nel complesso monumentale di Santa Sofia in piazza Abate Conforti, l’“esperienza” che ha commosso il mondo, la mostra che unisce il piacere della scoperta della vita di Van Gogh all’immersione totale nel cuore pulsante della sua arte. Prodotta e organizzata da Alta Classe Project e promossa dalla ProCulTur, con il patrocinio del Comune, l'iniziativa entusiasma i visitatori per la sua moderna forma d’espressione tecnologica e per la sorprendente originalità, capace di attirare in modo straordinario un pubblico eterogeneo, da appassionati d’arte a giovani studenti.

La mostra è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città alla presenza dell'assessore al commercio Dario Loffredo e del promotore dell'evento Bruno Tabacchini.

“E' una mostra che ho visto due anni fa a Napoli e avevamo pensato di portarla anche a Salerno, in modo che tutte le famiglie potessero godere di questo percorso. Sono sicuro che piacerà a molti. Quest'anno le Luci d'Artista sono molto belle, ritengo che il corso con i lampadari sia un bel vedere, ccosì come l'albero di natale minimal in piazza Flavio Gioia. Questa mattina stanno montando tutti gli animali per lo zoo presente in villa comunale, è in arrivo anche un elefante di 8 metri. Salerno si riconfermerà comune di Natali più attraenti d'Italia”. Ha dichiarato Loffredo.

Il programma

Nel dettaglio, l’esperienza sarà divisa in tre parti emozionali, ciascuna con una fruizione temporale decisamente fluida.



Prima parte: la presentazione dell’artista

Il pubblico viene introdotto alla scoperta della pittura dell'artista, dei suoi studi, della ricerca del suo stile e della corrispondenza con il fratello Theo. I soggetti vengono delineati con immagini (come schizzi, pennelli, scrittura veloce) e testi, con un vecchio stile grafico; accenno all'abitudine del pittore di portare sempre con sé qualcosa da scrivere e da abbozzare.

I visitatori sono invitati a passeggiare nella galleria per scoprire dieci diverse zone tematiche che presentano le opere di Van Gogh sotto forma di dipinti animati ricchi di effetti ottici.

Va sottolineato che i soggetti più cari al pittore, che egli esplorava facendone serie di dipinti, hanno dettato la selezione dei temi delle zone.



Seconda parte: l’immersione completa

Dopo la prima parte ecco che si verifica la transizione: ad una ad una le luci si spengono, lasciando illuminata una sola opera e dando il via all’esperienza “immersiva”.

Il pittore è ora al culmine della sua carriera e in mostra si pone un focus sulle sue opere principali. La luce svela ed esalta la pittura che sembra liberarsi dalla sua cornice e in un minuto copre tutta la stanza, a 360 gradi, in un crescendo di atmosfera musicale e di suono.

I visitatori possono godere della scena da diversi punti della galleria, scoprendo sempre nuovi punti di vista e chiavi di lettura dell’animo dell’artista.

Contemporaneamente gli autoritratti del pittore vengono mappati attraverso la proiezione su un busto 3D e le foto si animano, grazie agli studi di decine di esperti in realizzazione visuale di ultima generazione.



Terza parte: i momenti bui

E’ giunta l’ultima fase di vita dell’artista, con nuovi e diversi stili ambientali, un suono molto diverso, un'atmosfera oscura e torbida che riflette e mette in evidenza il temperamento ritirato e taciturno che Van Gogh ha cercato di soffocare nelle sue opere precedenti.

Mentre il pittore affonda nella follia e nell’alcol dà vita ad alcune delle sue opere più apprezzate, come “La Notte Stellata”.

Vengono introdotte nel visual mapping numerose illusioni ottiche, a rappresentare gli sbalzi emotivi dell’artista, mentre i suoni ricordano quelli di un ospedale psichiatrico.

Tuttavia il finale riporta un ritorno alla luce ed al colore, chiudendo il percorso su una nota positiva: “Campo di grano con corvi” invade in maniera immersiva l'intera stanza con la sua luminosità ed i suoi vivaci colori estivi. Simbolizza l'arrivo di una sorta di sorriso di commiato dell’artista che sorge serenamente in piena luce, inducendo ad un’importante riflessione: è questa la follia che genera un genio d'arte.

Orari e dettagli

Dal lunedì al venerdì 9:00-14:00/16:00-20:00; sabato 9:00 – 23:00; domenica e festivi 9:00-20:00

Biglietto Intero € 13,00 - comprensivo di prevendita al botteghino del sito

Ridotto over 65 e bambini 6-12 anni € 10,00 – comprensivo di prevendita al botteghino del sito

Family 2 adulti + 1 Bambino 6-12 anni € 28,00 – comprensivo di prevendita al botteghino del sito

Family 2 adulti + 1 Bambino fino a 6 anni € 26,00 – comprensivo di prevendita al botteghino del sito

Family solo per familiari - i bambini al di sotto dei 6 anni non pagano

Gruppi 25pax €10,00a persona - comprensivodi prevendita al botteghino del sito

Ridotto diversamente abili € 10,00-comprensivo di prevendita al botteghino del sito

Non sono previsti costi aggiuntivi per l’eventuale utilizzo dei visori 3D.



L’ultimo ingresso sarà concesso un’ora prima dell’orario di chiusura della mostra.