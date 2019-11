Centenario di Fausto Coppi: a Salerno un ponte a suo nome Al via il 15 novembre una mostra per ricordare i successi del più grande ciclista italiano

Dopo una prima esposizione nel 2017 a Palazzo Genovese, torna a Salerno, anche in occasione di Luci d'Artista, la mostra dedicata a Fausto Coppi, uno dei più grandi ciclisti italiani di tutti i tempi. Dal 1949 ad oggi, sono 100 gli anni da campionissimo che verranno celebrati dal prossimo 15 novembre presso l'Istituto comprensivo G.Vicinanza, al corso Vittorio Emanuele. Un'intera settimana dedicata di esposizione con cimeli, dipinti, giornali dell'epoca, video, calendari, libri, riviste, annulli filatelici e numismatici, magliette rievocative dei trionfi del Campionissimo di Castellania. Non solo maglie e riviste, l'amministrazione ha deciso di intitolare il ponte sul Fiume Irno al ciclista.

La mostra è stata organizzata dall'associazione Amici del Sacro Cuore di Salerno organizza, con il patrocinio del Comune di Salerno. Presente alla presentazione dell'iniaziativa anche l'assessore allo sport, Angelo Caramanno che ha ricordato le gesta eroiche di chi ha scritto una parte di storia del nostro Paese: “Saranno presentate e mostrate le gesta eroiche di generazioni che si sono rincorse. Vedere anche la maglia di Fausto Coppi è un ricordo bellissimo si campioni che hanno fatto la storia. Abbiamo come Nazione una grande tradizione nel ciclismo. Abbiamo visto grandi traguardi di grandi campioni. Sognato nei giri d'Italia e in Francia. In questa mostra parliamo della nostra storia”.

Fausto Coppi, in queste settimane non sarà celebrato solo a Salerno. In oltre cento città d'Italia si sono tenute iniziative simili che hanno riscosso notevole interesse. Anche lo Stato Italiano ha voluto celebrare Coppi con l'emissione di uno speciale annullo filatelico e con il conio di una moneta da 5 € riservata ai tanti appassionati. All'Istituto la mostra potrà essere visitata tutti i giorni dal 15 al 22 novembre dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 16 alle 21,00.