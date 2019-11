Sicurezza nelle scuole: al via due interventi, ecco dove Lavori di manutenzione nell'istituto Parmenide di Vallo della Lucania e al Filangieri di Cava

Sono stati pubblicati questa mattina sull’Albo Pretorio della Provincia di Salerno gli interventi di manutenzione e di miglioramento strutturale di due scuole superiore; l’istituto Parmenide di Vallo della Lucania e l’istituto Filangieri di Cava de’ Tirreni.

Gli interventi saranno finanziati dalle risorse messa a disposizione dalla Regione Campania, a valere sul fondo per il diritto allo studio.

Gli interventi previsti, per un totale di 100 mila euro per l’istituto Parmenide e per la stessa cifra per l’istituto Filangieri, apporteranno un notevole miglioramento delle strutture, risolvendo non pochi problemi e rispondendo alle numerose richieste pervenute all’amministrazione da parte dei dirigenti scolastici riguardanti la messa in sicurezza.

I progetti relativi ai lavori sono inseriti nell’elenco annuale 2019 approvato insieme al programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 27 marzo 2019.

“Nonostante le scarse risorse economiche a noi piace rispondere alle emergenze con i fatti - dichiara il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese - Grazie ai finanziamenti stanziati dalla Regione Campania del Governatore Vincenzo De Luca, proseguiamo nella continua opera di messa in sicurezza dei plessi scolastici”.