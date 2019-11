Salerno, la proposta: "Cittadinanza onoraria a Liliana Segre" La richiesta del consigliere Leonardo Gallo al sindaco Napoli

Conferire la cittadinanza onoraria della città di Salerno alla senatrice Liliana Segre. E' questa la proposta che il consigliere comunale Leonardo Gallo ha firmato e consegnato al primo cittadino, Vincenzo Napoli.

"L’anno in corso cade a 75 anni di distanza da quando Salerno fu scelta quale sede del Governo del Regno d’Italia e che vide la nostra città Casa degli italiani dall’11 febbraio 1944 al successivo 15 luglio. Nel Salone dei Marmi del nostro Palazzo di Città i governi Badoglio e Bonomo muovevano i primi passi verso la costruzione della nuova Italia così come la conosciamo oggi". Questa la premessa a firma del consigliere Gallo che continua: "Le manifestazioni anche concrete di intolleranza che viviamo in questi mesi rappresentano segni inequivoci di un preoccupante assopimento della ragione che stanno inquinando la società, dimentica degli orrori patiti da milioni di nostri concittadini in un’epoca apparentemente lontana".

Sono stati i tanti i messaggi di odio nei confronti della senatrice sopravvisuta all'Olocausto, in queste ultime settimane. Messaggi di disprezzo che hanno costretto Liliana Segre ad avere una scorta.

"Quanto accaduto a una delle ultime testimoni di quella tragica pagina della storia dell’umanità, la Sen. Liliana Segre, deve muovere ciascuno di noi a riflessioni ben più accurate e a gesti, anche simbolici, concreti", aggiunge Gallo, "Salerno, città aperta e solidale, che senza falsa retorica ha sempre testimoniato tolleranza e spirito di accoglienza. Bisogna tenere alta la guardia sui gravi fenomeni sociali ai quali stiamo assistendo, non più sporadici né di scarsa valenza emulativa, e che addirittura possono tramutarsi in patologie non più facilmente sanabili, potrà essere quello di conferire a Liliana Segre la Cittadinanza Onoraria della Città di Salerno in quel medesimo Salone che ha visto rinascere la speranza della pace".



La proposta del consigliere Gallo ha già ricevuto il sostegno del consigliere dell'opposizione Giuseppe Zitarosa, rappresentante della Lega, che ha espresso la piena adesione all'iniziativa.