VIDEO| Aiuole d'Artista: conto alla rovescia per l'evento Alle 17 l'inaugurazione delle luminarie, anche i fiori ad arricchire la manifestazione

Un fiorire di iniziative a supporto di Luci d'Artista. La kermesse di luminarie arrivata alla sua quattordicesima edizione cresce e si consolida sempre di più come manifestazione fiore all'occhiello nel panorama di eventi salernitani.

Prevista oggi, alle 17, l'accensione delle luminarie. Dopo le prove tecniche dei giorni passati che hanno tenuto con il naso all'insù i tanti fortunati che si trovavano al momento sul luogo dell'accensione, iniziano anche le iniziative che vanno ad aggiungersi al contenitore di eventi che è Luci d'Artista.



Presentata in mattinata, il progetto Aiuole d'Artista, un intervento di abbellimento per tutte le aiuole presenti dalla chiesa di Santa Lucia fino alla chiesa dell'Annunziata. Piante ornamentali, fiori di stagione in recinzioni che saranno curate direttamente dai commercianti e dai gestori della attività che si trovano alle spalle delle aiuole. Un'iniziativa volta ad arricchire la città, la manifestazione e gli stessi cittadini.



“Una grande kermesse cittadina che ha un riscontro e un importanza nazionale. Dopo una serie di incontri tenuti con i commercianti abbiamo verificato la possibilità di un abbellimento che parte dalle immediate vicinanze del comune e avrà dei risvolti un po' dappertutto. Un grazie particolare va alla Coldiretti che ci ha fornito le piante ornamentali che vedrete esposte nelle aiuole. La cura dei recinti sarà destinata ai commercianti che ne fruiscono dal punto di vista estetico. Un progetto che coinvolge una cittadinanza attiva. Saranno i residenti a darci una mano e curare un tratto di strada importante per prendersi cura di parte della città” è il commento del primo cittadino Vincenzo Napoli.



“L'iniziativa va ad aggiungersi ai tanti progetti che Coldiretti e Comune portano avanti insieme. Oggi parliamo di fiori, abbiamo abbellito con 40 aiuole una parte di via Roma. Crediamo fortemente che la cultura del verde e dell'ambiente vada premiata. È per questo che siamo stati ben felici di donare a Salerno le piante ornamentali e proprio per sottolineare l'intesa che c'è con l'amministrazione comunale è stato scelto di posizionare i fiori davanti il Palazzo di Città.” dichiara Vincenzo Tropiano, direttore Coldiretti Salerno.

E intanto l'assessore Dario Loffredo annuncia già la volontà di protrarre questa iniziativa oltre il periodo delle luminarie così da non avere più Aiuole d'Artista ma aiuole durature.