Luci d'Artista: "Dall'anno prossimo in Piazza della Libertà" L'annuncio di De Luca: "Pronti ad accogliere 2 milioni di visitatori"

Tutti con il naso all'insù: è partita la nuova edizione di “Luci d'Artista” a Salerno. Si accendono le luci sulla città tra fiori, neve, stelle, richiami al Natale, la foresta in piazza Flavio Gioia e lo “zoo che vorrei” in Villa Comunale. Proprio da quest'ultimo è iniziata la 14esima edizione della kermesse salernitana. Ad accendere le luci quest'anno, un grande ritorno, non solo il sindaco e centinaia di cittadini e visitatori, presente anche l'ex sindaco e attuale presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a lui l'onore di accendere le luci.

“Questo è l’ultimo anno che Luci d’Artista verrà inaugurato qui. Dal prossimo anno saremo in Piazza della Libertà perché sarà finalmente completata e Salerno potrà essere come le grandi città, come Montecarlo. Questa è una tradizione di famiglia. È l’evento più importante d’italia e in Europa nel periodo invernale. Due i milioni di visitatori,dobbiamo far crescere la cultura dell’accoglienza, pazienza per i disagi che ci stanno è un evento di economia e di lavoro”. Dichiara Vincenzo De Luca che anticipa già diversi particolari della prossima edizione 2020

L'evento è tornato nelle mani della Iren di Torino e, quest'anno, ha portato diverse novità e tanti vecchi ritorni: come l'elefante alto otto metri in villa Comunale e il ritorno della grande stella cometa, prima presente in piazza Caduti di Brescia a Pastena.

“Edizione importante, molto bella. Ho dato uno sguardo informale alle luminarie, alle opere d'arte luminose e credo che siano di grande suggestione. Uno sforzo eccezionale anche della Regione Campania per cui inviamo il nostro grazie al presidente De Luca per la sua azione pervasiva sul territorio regionale. Credo che anche quest'anno sarà un biglietto da visita formidabile da spendere sul mercato europeo. Per attrarre tutte le fasce d'età c'è tutta una costellazione di eventi che accompagnano Luci d'Artista: abbiamo i nostri concerti Jazz settimanali molto importanti per gli artisti che si avvicenderanno, abbiamo le favole per i più piccini al cinema teatro Augusteo, abbiamo la grande musica classica al Museo Provinciale e, più in generale, abbiamo un ciclo di eventi ulteriori come la mini crociera che con un battello permetterà la vista di Salerno illuminata dal mare e tante altre cose che secondo me renderanno questa edizione memorabile” dichiara il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli pochi istanti prima del conto alla rovescia.

In villa comunale è stato proiettato qualche un video promozionale girato in tutta la Campania. Protagonista del video è stata Salerno con le sue luci d’artista. Il video è stato prodotto e girato da Pappi Corsicato, regista e sceneggiatore napoletano.

Lasciata la villa, la passeggiata del sindaco e del Governatore continua verso piazza Flavio Gioia, passando per via Mercanti, per veder splendere anche la foresta dorata. Il percorso di luci si snoda lungo oltre 40 chilometri di cavi con circa cinque milioni di lampadine led a basso consumo energetico.

Imponente lo spiego di orze dell’ordine in cotta fortemente voluto dal questore Ficarra, che aveva già espresso la volontà di chiudere la villa a nuovi ingressi nel caso in cui fosse risultata estremamente colma di persone.