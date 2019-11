Orrore sulla spiaggia, trovate decine di siringhe abbandonate La denuncia degli attivisti di "Voglio un Mondo pulito"

L'ennesimo "bottino" di siringhe in spiaggia sul litorale salernitano. Quasi ogni giorno tanti cittadini e giovani attivisti dell'organizzazione no profit "Voglio un mondo pulito" si recano in diverse spiagge di Salerno per dare una mano all'amministrazione e alla città, ripulendole dai rifiuti. A non mancare mai, sul tratto di arenile che va da Mercatello e Torrione, sono le siringhe. Un numero sempre in crescita, quello dei tossicodipendi e dell'eroina di "piazza" a basso costo che è tornata prepotentemente nel giro della droga salernitana.

"Stamattina in spiaggia a Pastena, l'ennesimo triste bottino", scrivono sulla pagina Facebook gli attivisti. Sono almeno una decina le siringhe utilizzate e abbandonate, quasi ogni giorno e ogni notte. Non è la prima volta che tanti cittadini denunciano la presenza non solo sull'arenile salernitano ma anche in tante zone della città.