Via Demetrio Moscato: ripristinato il traffico veicolare Tempestivo l'intervento, ieri si era verificato uno smottamento con caduta di massi sulla strada

Ripristinato il traffico veicolare in via Demetrio Moscato. Nella tarda serata di ieri, anche a causa dell'ondata di maltempo, si era verificato uno smottamento sulla strada che conduce agli ingressi autostradale. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, all’ufficio Strade per chiudere la strada e procedere ai lavori di ripristino. Poco prima della mezzanotte, sul posto sono giunti anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l'assessore alla Mobilità, Domenico De Maio.

Gli operai hanno messo in sicurezza la strada, ricoperta dalla caduta dei massi. Via Demetrio Moscato è stata ripristinata al traffico veicolare, in tempo per questa mattina, onde evitare ulteriori disagi.