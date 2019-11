Si illumina anche Fratte con le luci "fai da te" Come lo scorso anno, i residenti del quartiere si pagano le luminarie, torna il "palazzo blu"

Dopo l’accensione delle luminarie della nuova edizione di Salerno Luci d’Artista, torna a brillare anche il quartiere di Fratte in cui, a pagarsi le lumiarie, sono stati gli stessi residenti della zona, come già successo in precedenza.

Il quartiere, situato nei pressi del centro cittadino e nelle prossimità della tangenziale, è da sempre un punto cruciale per lo snodo del traffico veicolare di Salerno e una zona di passaggio per cittadini e turisti. Per questo e per non sfigurare dinnanzi ai luccichii del vicino centro storico, alcuni residenti hanno deciso, a spese proprie, di provvedere all’abbellimento del quartiere con led e luci attorno a bar, palazzi e attività commerciali.

Torna, tra le tante istallazioni, quella del “palazzo blu”, il palazzo De Martino, situato nei pressi della piazza centrale del quartiere, già visto e ammirato l’anno precedente, così come le luci apparse attorno agli edifici e i negozi. Un’altra zona da aggiungere, quindi, al tour di luminarie della città.