Danni alla rete idrica: rubinetti a secco a Torrione La situazione dovrebbe tornare regolare entro le 15 di oggi pomeriggio

A causa della rottura della rete idrica principale in via Torrione, molti cittadini si sono ritrovati con i rubinetti a secco in tutto il popoloso quartiere. Gli operai di Salerno Sistemi sono intervenuti per riparare la condotta ma al fine di eseguire l’intervento di riparazione è stato necessario chiudere l’erogazione idrica ad horas nelle seguenti strade e traverse: da via Torrione dal civico n° 9 al civico n° 91 e dal civico n° 50 al civico n° 104, via Settimio Mobilio civici di numerazione pari compresi tra il n° 2 ed il n° 18, via Leonino Vinciprova, via Michelangelo Testa, via Giustino De Jacobis e via La Carnale.

Si registrano diversi disagi ai residenti, in particolare per i commercianti rimasti senz'acqua da questa mattina. Intanto, salvo imprevisti, il servizio idricodovrebbe tornare regolare entro le ore 15.00 di oggi pomeriggio.