Derby sulle Luci d'Artista: Loffredo invita il sindaco Festa Continua il botta e risposta sulla kermesse. "Venga a trovarci a Salerno"

Ancora un botta e risposta tra Salerno e Avellino sull'evento Luci d'Artista che porta con sé sempre una scia di consensi e polemiche.

Non si fermano le stoccate tra il sindaco irpino Gianluca Festa, che ha parlato di una kermesse, quella salernitana, che poco coinvolge i bambini i veri protagonisti del Natale e della sua idea di festeggiamenti per l'occasione, e l'amministrazione salernitana. Festa aveva dunque bocciato le luminarie “In fondo sono sempre le solite, noi stupiremo tutti, Avellino non sfigurerà anzi faremo la differenza e la differenza tra noi e Salerno è proprio sull'offerta. Per noi Natale significa bimbi, famiglia, la gioia e il divertimento” aveva chiosato il primo cittadino.

Di tutta risposta l'assessore al commercio Dario Loffredo smorza le tensioni invitando, sornione, la fascia tricolore irpina a partecipare ai tanti eventi in programma nel corso di Luci d'Artista che vedranno proprio coinvolti i grandi ma in special modo i più piccoli con diverse iniziative durante tutto il corso della manifestazione, giunta ormai al 14esimo anno.