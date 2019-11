Crollo nel bagno della scuola: stanziati 150mila euro I fondi permetteranno gli interventi all'istituto “Genovesi - Da Vinci” di Salerno

Interventi straordinari dopo il crollo che ha interessato parte del solaio in un bagno al secondo piano dell'Istituto “Genovesi Da Vinci" di Salerno, arrivati i fondi. A metà ottobre scorso, il presidente della provincia Michele Strianese, insieme al deputato Piero De Luca, aveva effettuato un sopralluogo nella scuola.

"Unitamente all’onorevole Piero De Luca – spiega il Presidente Strianese - andammo a verificare personalmente la situazione, incontrando il dirigente scolastico Nicola Annunziata. Era necessario intervenire in maniera celere e definitiva perché non era possibile procastinare gli interventi strutturali, il riammodernamento e la messa in sicurezza dei servizi igienici su tutti.

Per questo, nelle scorse settimane, l’onorevole Piero De Luca si è fatto portavoce presso il Ministero dell’Istruzione delle problematiche urgenti legate allo stato precario dell’Istituto Genovesi-Da Vinci di Salerno.

Con apposito Decreto Ministeriale – continua Strianese - sono stati stanziati 150mila euro per finanziare i lavori di messa in sicurezza necessari. Le richieste sono state accolte e le opere strutturali saranno avviate dalla Provincia di Salerno già a partire dai prossimi giorni.

Considero fondamentale questo risultato perché rispecchia il nostro modo di intendere la politica. Da un lato infatti è strumento concreto per risolvere i problemi dei nostri cittadini, dall’altro è specchio di una stretta sinergia fra gli Enti che permetta di tutelare i nostri territori attraverso una filiera istituzionale al servizio delle comunità e, in questo caso, per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi e la loro sicurezza. Ringrazio l’onorevole Piero De Luca per il risultato ottenuto” conclude il presidente della provincia.

Soddisfazione da parte dell'onorevole Piero De Luca: “Gli interventi strutturali per l'istituto Genovesi - Da Vinci- ha spiegato - non potevano più essere procrastinati. Mi sono fatto portavoce delle problematiche urgenti, sottoponendo la questione direttamente al Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che aveva assicurato un immediato impegno del Governo con lo stanziamento di fondi per l'istituto salernitano e cosi' è stato.

In un mese - continua De Luca - siamo riusciti ad ottenere il provvedimento che sancisce l'assegnazione dei fondi e l'imminente avvio dei lavori. Un risultato importante che rispecchia il nostro modo di intendere la politica quale strumento per i cittadini, per i giovani e per le famiglie. L'edilizia scolastica, inoltre, è un tema prioritario del mio impegno in Parlamento. La tutela del diritto allo studio dei nostri studenti e della loro sicurezza è un obiettivo che continuerò a seguire con particolare attenzione su tutto il territorio” conclude l’onorevole De Luca.