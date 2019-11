Fondi per famiglie e asili nido: l'annuncio dal Comune "Una parte di bilancio per bambini e adolescenti" Le parole di Nino Savastano

"L'Amministrazione comunale - ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Savastano - utilizza una parte rilevante del proprio bilancio per offrire ai bambini ed alle loro famiglie un servizio di asilo nido, moderno e attento alle esigenze di crescita e di socializzazione. Diamo così una concreta risposta, soprattutto in questo periodo storico, all'incremento occupazionale sia per le numerose professionalità impegnate nei nidi sia favorendo la conciliazione tra attività dedicate alla cura familiare e quelle lavorative delle famiglie".

Il 20 novembre si celebra la 30 Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ogni bambino e adolescente ha diritto ad una vita sana, all'istruzione, al gioco e alla piena espressione della propria personalità e soprattutto è compito di tutte le Istituzioni e della società proteggere l'infanzia e l'adolescenza da ogni forma di violenza, sfruttamento e costrizione. Il Comune di Salerno mette al centro delle politiche sociali i diritti delle bambine e bambini e delle loro famiglie.

"Abbiamo, inoltre, messo in campo un vasto e impegnativo parco progetti, finanziato anche dalla Regione Campania, per potenziare e rendere sempre più attenta ai bisogni dell'utenza e dei genitori la rete dei servizi dedicata all'infanzia. Il sistema integrato dei servizi all'infanzia realizzato dal Comune - ha infine concluso Savastano - colloca oramai da tempo la nostra Città tra le prime in Italia numero di nidi e iscrizioni, per diffusione territoriale e qualità complessiva dell'offerta formativa ed educativa. Sappiamo di dover fare ancora molto, perché il mondo cambia velocemente e noi, adulti e Istituzione, abbiamo il dovere di consegnare alle giovani generazioni un futuro migliore".