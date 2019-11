Sospensione idrica a Salerno: ecco dove e quando Rubinetti a secco per interventi necessari alle condutture

Rubinetti a secco in città, a comunicarlo è Salerno Sistemi che sospenderà l’erogazione idrica in tre quartieri di Salerno.

Mancherà l’acqua domani dalle ore 12.30 alle 16.00 in via Guido Martuscelli dal civico n° 2 al civico n° 28.

Dalle ore 13.30 alle ore 16.30, invece, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Roberto Mazzetti angolo Viale Spagnuolo, la sospensione idrica riguarderà via Giuseppe Bottiglieri dal civico 4 al 6 e in viale Spagnolo.

Venerdì dalle 14 alle 18 a restare senz’acqua saranno i residenti di via Zara per consentire agli operai di intervenire in via Santi Martiri Salernitani. Saranno interessate via Zara, via Nizza civici da 78 ad 86 (numerazione pari), via Rosario Macchiaroli, via Cacciatore (tratto compreso tra via C. Carucci e via Zara), via Andrea Torre, via Giovan Battista Mazzara e via Matteo Mazziotti