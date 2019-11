Castel San Giorgio, in piazza una panchina rossa per le donne Inaugurato in mattinata il simbolo per la lotta contro il femminicidio

Si tingono di rosso anche i monumenti di Castel San Giorgio. Il Comune partecipa all’iniziativa e da una chiara adesione alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vestendo piazze, ville e luoghi d’interesse del colore simbolo della lotta.

“La violenza contro le donne si combatte cambiando il modo di pensare affrontando il problema da un punto di vista culturale”. Questo il pensiero espresso in mattinata dal sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, in occasione della ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1999.

L'unico sindaco “rosa” dell'Agro e l'assessore alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità, Giustina Galluzzo hanno presenziato ad un incontro in Piazza Amabile dove è stata allestita una panchina rossa con delle scarpe rosse simbolo della lotta contro i femminicidi e la violenza di genere, un’iniziativa analoga a quella che, sempre in mattinata, si è tenuta presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno.

Alla manifestazione erano presenti i dirigenti scolastici di Castel San Giorgio, Clotilde Franco e Rosalba Da Ponte, la dottoressa Assunta di Nunzio e le responsabili dello sportello “La Mano Tesa”, Laura Salvatore e Carmen Ricciardelli.



Proprio allo sportello La Mano Tesa saranno destinati i fondi per la realizzazione di un progetto volto a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. In occasione della ricorrenza tre monumenti locali, saranno illuminati di rosso per tutta la serata: Piazza della Concordia, Piazza Amabile /(sede del Municipio) e il portone di Villa Calvanese.

“La drammaticità del fenomeno – ha detto Paola Lanzara – ci impegna come donne e come amministratrici pubbliche a dare il massimo nell'opera di sensibilizzazione. E' dalle scuole che bisogna ripartire per contrastare un fenomeno che vede le donne soccombere rispetto alla forza dei muscoli e che non tiene conto della forza della ragione”.

“Per la prima volta in questo Comune – ha spiegato l'assessore alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili Giustina Galluzzo – il fenomeno del contrasto alla violenza contro le donne viene affrontato come una priorità che ci vede impegnati sia come donne che come amministratrici. Abbiamo realizzato uno sportello che ha funzioni di guida e di supporto e abbiamo anche messo in campo nuovi progetti per diventare punto di riferimento nell'Agro nocerino. Siamo il paese che nell'Agro ha espresso il primo sindaco donna e dobbiamo caratterizzarci per una maggiore sensibilità”.