L'8 dicembre l’Atelier Diva illumina piazza Portanova La sfilata a Salerno per la lotta contro la violenza sulle donne

La donna al centro, tra luci da favola e abiti scintillanti. Piazza Portanova l’8 dicembre, a partire dalle ore 16, si illuminerà non solo per il maestoso albero di Natale che verrà inaugurato e darà il via al countdown per le festività, ma anche con la sfilata dell’Atelier Diva Sposa e Cerimonia.

Quest’anno tantissime sorprese all’interno del Defilè che vedrà protagoniste tante ragazze salernitane, ma anche la padrona di casa Marianna Fierro. Un unico filo conduttore e protagonista della serata: il rosso.. simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un messaggio forte e chiaro, che turisti e cittadini salernitani potranno ascoltare e ammirare tra il tulle, i corpetti, brillantini e abiti da cerimonia mozzafiato, frutto del lavoro e dell’impegno costante delle “sartine” che lavorano incessantemente e quotidianamente in Atelier, con amore e dedizione.

Alla guida della serata e della sfilata Gianni Novella e Anna Maria Baccaro, con l’aiuto della coreografa Margherita Principe, i protagonisti dell’Atelier Diva e una diretta tv e radio, curata da Ottochannel e Radio Punto Nuovo. Il tutto avvolto dalla musica di Marco Montefusco e Alessandra Arcaro (Studio 76), dai make-up a cura di Roberta Paraggio (Terzo Tempo Beauty), dalle acconciature mozzafiato di Marco Lamberti (Gogen) e dall’obiettivo attento di Francesco Pecoraro. Tutti i dettagli della serata dell’Immacolata verranno presentati mercoledì 4 dicembre, in conferenza stampa, al Terzo Tempo Village a partire dalle 11.30, con Marianna Fierro, lo staff e un ospite d’onore: il consigliere comunale Veronica Mondany, che si batte quotidianamente per i diritti delle donne.