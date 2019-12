Incubo terremoto in Cilento: paura in una scuola Interrotte le lezioni per permettere ai vigili del fuoco controlli sulla stabilità del plesso

Un tremolio sospetto ha fatto gridare al terremoto in una scuola di Castelnuovo Cilento. E' successo questa mattina poco dopo l'inizio delle lezioni. La struttura è così stata fatta evacuare intorno alle nove, gli studenti sono stati radunati nell'atrio dell'istituto superiore in attesa che la situazione venisse chiarita dai tecnici intervenuti.

Sul posto sono così arrivati per i sopralluoghi i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. Non appena è stato accertato che non vi fossero problemi alla stabilità della struttura le lezioni sono poi riprese immediatamente.

Dunque un falso allarme che si è risolto fortunatamente senza particolari problemi per gli studenti e il personale scolastico. Nella zona è stato accertato non vi siano stati movimenti tellurici anche se in Cilento, in particolar modo nel Golfo di Policastro, nelle ultime settimane sono state diverse le scosse registrate dai sismografi, uno sciame sismico che ha generato anche preoccupazione tra gli abitanti del posto.