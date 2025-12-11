Salernitana-Foggia, regalo per gli studenti: torna un'iniziativa del club Ingresso gratuito nel settore Distinti per l'ultima del 2025

Ultima dell'anno con un regalo per tutti gli studenti del territorio. Con una nota ufficiale, la Salernitana annuncia che per la sfida con il Foggia, ultimo match interno del 2025, ritornerà la possibilità di ingresso gratuito nel settore Distinti per le scolaresche degli istituti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Salerno e provincia. Ogni referente selezionato dall'istituto scolastico di riferimento dovrà recapitare i nominativi all’U.S. Salernitana 1919 assieme a manleva compilata e firmata a partire da oggi ed entro e non oltre le 23:59 di mercoledì 17 dicembre via e-mail all’indirizzo scuolegranata@ussalernitana1919.it. Tutte le info sul sito ufficiale del club granata.