Pellezzano, tutto pronto per la "Maratona Telethon 2025": ecco il programma L'iniziativa solidale in programma al Cinema Teatro Charlot

Tutto pronto a Pellezzano per la “Maratona Telethon 2025”, edizione che presenta un calendario di un’intera settimana, dal 15 al 21 dicembre prossimi, ricco di eventi di intrattenimento e non solo per lasciare spazio alla solidarietà e alla generosità di tutti coloro che parteciperanno. A discuterne nel corso della conferenza stampa odierna sono stati il sindaco Francesco Morra e il coordinatore della Sezione Telethon Pellezzano, il consigliere comunale Marco Rago, che alla presenza dei volontari Telethon, hanno illustrato ai giornalisti presenti il programma degli appuntamenti, diventati ormai una solida e gradita consuetudine annuale.

L’inaugurazione è fissata lunedì 15 dicembre alle ore 20:00 presso il Cinema Teatro Charlot con il balletto di Arte Nikè che metterà in scena “Quel Grinch che rubò il Natale” a cura di Francesca Canale, Antonio D’Amico e Laura Sbordone, culminando con la cena di Gala presso la struttura ricettiva “A Casa di Anna” domenica 21 dicembre.

“Cosa dire di Telethon? – ha esordito il sindaco Morra – Aggiungere altro a quello che ogni anno la cittadinanza di Pellezzano mette in campo in termini di solidarietà e vicinanza a questa iniziativa sarebbe superfluo. La Maratona Telethon è diventata un appuntamento molto atteso, che si mescola con le magiche atmosfere del Natale, creando quel coinvolgimento attivo attraverso la partecipazione di ogni singolo cittadino. Un momento nel quale la Comunità si incontra per vivere insieme la gioia di regalare un sorriso con un semplice gesto: quello di una donazione. In questa settimana verranno coinvolti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, le Parrocchie del territorio, la Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e le varie associazioni territoriali, intervenute anche nell’organizzazione dei singoli appuntamenti. Sin d’ora tengo a ringraziare di cuore tutti coloro che metteranno a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per una nuova buona riuscita di questa edizione 2025 della maratona Telethon, il cui obiettivo, come tutti sanno, è quello di offrire un contributo concreto per la lotta alle malattie genetiche rare”.

“Come coordinatore della sezione Telethon di Pellezzano – ha aggiunto il consigliere Rago - desidero sottolineare l'importante ruolo che la Maratona Telethon riveste nel nostro Comune. Essa rappresenta una luce di speranza nella lotta contro le malattie genetiche rare, portando avanti il sogno di un domani in cui nessuno debba più soffrire in silenzio. Questa settimana speciale ci ricorda quanto l’unione, la solidarietà e la generosità possano fare la differenza, aprendo nuove strade di ricerca e di cura. Un sentito ringraziamento va ai cittadini di Pellezzano, il cui spirito generoso e il loro contributo sono un esempio di vera solidarietà e umanità. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno lavorato con dedizione e passione per rendere possibile questa maratona solidale: il vostro impegno è il cuore pulsante di questa grande iniziativa”.

Ospite d’onore della giornata conclusiva sarà il noto conduttore e giornalista Rai Peppone Calabrese, testimonial di questa edizione della Maratona Telethon, che farà anche un intervento su “Turismo Sostenibile e Radici”. Inoltre, al termine della cena di gala finale verrà comunicata la cifra raccolta che verrà interamente devoluta in beneficenza per i programmi di ricerca scientifica.