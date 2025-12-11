Minacce e offese social a Mattarella e al Papa: denunciato un salernitano L'uomo è stato individuato dalla Digos: nel mirino anche forze dell'ordine e amministrazione locale

Aveva riempito i suoi social con una serie di offese e minacce al presidente della Repubblica Mattarella e a Papa Leone, oltre che alle forze dell'ordine e all'amministrazione locale.

Un uomo, residente a Salerno, è stato denunciato dalla Digos. E' accusato di aver pubblicato post offensivi e dal contenuto minatorio.

Nonostante l'utilizzo di un nickname di fantasia, gli accertamenti tecnici effettuati hanno consentito di risalire rapidamente all'effettivo utilizzatore dell'account, che ha ammesso le proprie responsabilità. Al termine delle attività, gli investigatori della polizia hanno proceduto al ritiro cautelativo di tre armi legalmente detenute dall'indagato, insieme con il relativo munizionamento e al titolo autorizzativo.