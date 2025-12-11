Picerno-Salernitana, settore ospiti sold-out: polverizzati i tagliandi In fumo i 635 titoli per la sfida di sabato

Picerno-Salernitana significa ancora una volta esodo granata. E' bastata poco più di mezz'ora per mandare in fumo i 635 tagliandi per il settore ospiti dello stadio Curcio di Picerno. La vendita dei titoli, autorizzata solo in tre ricevitorie, è durata poco più di mezz'ora. Sold-out diventato realtà dopo pochi minuti. La Salernitana dunque non sarà sola, con tanti tifosi che proveranno ad acquistare i biglietti anche nei settori locali dell'impianto rossoblu.