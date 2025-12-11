Centro intasato dalle auto nei fine settimana, Cammarota: serve un'alternativa Il consigliere: bene la ztl per i bus turistici, ma non basta: ripensare la mobilità

“Bene la Ztl per i bus turistici che da quest'anno non possono arrivare in centro città ma evidentemente non basta, adesso è tempo di immaginare una misura analoga anche per le auto, serve una mobilità alternativa”. Lo afferma l'avvocato Antonio Cammarota, capogruppo in Consiglio comunale de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno.

“Luci d'artista è ormai al suo ventesimo anno – spiega – abbiamo avuto modo di toccare con mano il suo grande richiamo. La folla nel centro della città è una cartolina che si ripete ogni anno. Esattamente come il totale blocco della mobilità a causa delle auto che si riversano in città. A questo punto è necessario che come amministrazione si pensi, relativamente ai fine settimana e ai giorni festivi, di adottare una zona a traffico limitato per le auto che consenta di arrivare in centro esclusivamente ai residenti. Il centro è servito dal servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, che Comune, Rfi e Trenitalia hanno inteso potenziare. Va ulteriormente incoraggiato, stante la scarsità di aree di sosta riservate ai veicoli che continua a rendere inaccessibile il centro”.

Per Cammarota resta da sciogliere anche il nodo dei mancati controlli sul viadotto Gatto per i mezzi pesanti che continuano a percorrerlo in barba ai divieti anche durante i fine settimana. “La porta nord della città – conclude – va presidiata bene. Salerno ha una conformazione che necessita di regole stringenti e che richiede scelte forse all'inizio impopolari ma coraggiose per tutelare la vivibilità della città, come accade nei grandi centri italiani. Una ulteriore sperimentazione può riguardare via Benedetto Croce, è chiaro che è arrivato il momento di ripensare la viabilità del centro adottando dispositivi dinamici e adattabili. Che senso ha rimanere bloccati in auto senza potersi muovere per ore rispetto, invece, a non usare l'auto".